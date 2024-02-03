В МИД Литвы обвинили Китай в дипломатическом насилии

Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис заявил, что республика связана Пекином в дипломатической сфере по рукам и ногам

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Китай оказывает на Литву дипломатическое давление, которое можно считать дипломатическим насилием. Об этом заявил журналистам в кулуарах встречи глав МИД Евросоюза министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"К сожалению, [в отношениях Вильнюса и Пекина] открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием", - сказал он.

Литва, по словам главы МИД, связана Китаем в дипломатической сфере по рукам и ногам. "Литва не может что-либо делать в Пекине, потому что Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипотношений с нашей страной, ограничил возможности поездок в обе стороны и все дипломатические операции", - заявил Ландсбергис.

Отношения Вильнюса и Пекина находятся в критическом состоянии после того, как в ноябре 2021 года в столице Литвы по инициативе Ландсбергиса было открыто "представительство Тайваня". Китай, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Пекин был согласен с открытием представительства Тайбэя, как это сделано в других странах.

В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР. 24 января представительство прекратило выдачу виз гражданам Литвы.