Премьер Палестины отметил необходимость международного признания палестинского государства

Мухаммед Штайе признал, что палестинские власти из Рамаллы контактируют с "ХАМАС через Египет и Катар, а не напрямую"

РАБАТ, 3 февраля. /ТАСС/. Палестинцы хотят международного признания палестинского государства, а не возвращения к новым переговорам. Об этом телеканалу Sky News Arabia заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.

"Мы хотим, скорее, не возвращения к политическому трэку и новым переговорам, а международного признания палестинского государства", - подчеркнул он.

"США не могут говорить о двухгосударственном решении с Организацией освобождения Палестины (ООП - прим. ТАСС) в ситуации, когда они называют нас террористами", - отметил Штайе.

31 января Палата представителей Конгресса поддержала законопроект, запрещающий въезд в США всем членам ООП. Эта инициатива расширяет введенный ранее запрет на въезд должностных лиц организации и подразумевает запрет на въезд всех членов ООП. Законопроект также предусматривает запрет на въезд в США лиц, связанных с палестинскими радикальными движениями ХАМАС и "Исламский джихад", а также участников атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Палестинские власти выступили с осуждением этого решения американских конгрессменов.

Кроме того, в беседе со Sky News Arabia Штайе признал, что палестинские власти из Рамаллы контактируют с "ХАМАС через Египет и Катар, а не напрямую".