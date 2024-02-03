В нескольких районах Кривого Рога и его окрестностях снова пропал свет

А также без света остались пять сельских общин, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Отключения света произошли в районах Кривого Рога и в окрестностях города из-за перегрузки сети. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

"Из-за перегрузки сетей Криворожье снова частично обесточено. Без света некоторые районы Кривого Рога. А также пять сельских общин: Широковская, Гречаноподовская, Карповская, Новолатовская и Зеленодольская", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, энергетики работают, чтобы "как можно скорее стабилизировать ситуацию".

Ранее сообщалось, что две котельные Кривого Рога, снабжающие теплом 45 тыс. абонентов, а также 15 тыс. жителей Криворожского района остались без электроснабжения в результате взрывов. В Кривом Роге были введены аварийные отключения электроэнергии. В субботу вечером украинский национальный энергохолдинг "ДТЭК" сообщал, что энергетики восстановили электроснабжение более 60 тыс. домов в Криворожском районе.