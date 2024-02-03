Генсек правительства Сенегала подал в отставку после переноса президентских выборов

Глава государства Маки Саль также объявил о переносе президентских выборов

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь правительства Сенегала в ранге министра Абду Латиф Кулибали подал в отставку. Об этом сообщил местный новостной портал Seneweb, отметив, что отставка состоялась спустя несколько часов после телевизионного выступления главы государства Маки Саля, объявившего о переносе президентских выборов, ранее назначенных на 25 февраля.

"Приняв к сведению обращение к сенегальскому народу, я осознал все последствия этого шага и принял решение уйти из правительства", - заявил Кулибали. В правительстве Сенегала генеральный секретарь занимает вторую по влиянию позицию после премьер-министра и имеет широкие полномочия.

Саль объявил, что отменил закон о выборах из-за споров по поводу кандидатов, но не сообщил новой даты проведения голосования.

Ранее Конституционный совет Сенегала утвердил 20 кандидатов для участия в президентских выборах. Однако по поводу ряда из них возникли острые споры, в том числе из-за того, что у одного из кандидатов есть двойное гражданство.

Ранее Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания из-за конституционных ограничений по срокам правления. Правящая партия выдвинула в качестве своего кандидата премьер-министра Амаду Ба.