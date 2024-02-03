WSJ: США не добьются своих целей ударами по Сирии и Ираку

Издание отмечает, что для этого потребуется прекращение огня в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Удары ВС США по проиранским группировкам в Ираке и Сирии не помогут предотвратить новые атаки на американские силы и урегулировать ситуацию в регионе в целом, но на это способно повлиять прекращение огня в секторе Газа. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Вашингтон провел "тщательно выверенные" бомбардировки, чтобы без втягивания Ирана в прямое военное столкновение положить конец ударам по американским силам на Ближнем Востоке. Однако, какими бы ни были последствия этой операции, едва ли она приведет к реализации поставленной задачи. Для этого потребуется прекращение огня в Газе.

Пауза в ведении боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта также сделает гораздо больше для деэскалации во всем регионе, чем удары американской авиации, отмечает The Wall Street Journal.

Американская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Как заявило Центральное командование ВС США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что атаки американских ВВС "являются нарушением суверенитета Ирака и подрывают усилия правительства, направленные на стабилизацию обстановки внутри страны". По его словам, подобные действия США "могут втянуть Ирак и весь регион в ситуацию с непредвиденными и ужасными последствиями и создают реальную угрозу для безопасности и стабильности в Ираке и во всем регионе".