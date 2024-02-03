Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

О пострадавших информации нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военному лагерю шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние часы было зафиксировано несколько пусков [ракет и снарядов] из Ливана по районам горы Дов, Эвен-Менахем и Йирон на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному лагерю "Хезболлах" в районе Тайбе. Кроме того, в течение дня танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по дополнительным целям на юге Ливана", - говорится в сообщении.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - отметили в армейской пресс-службе. "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в ведомстве.