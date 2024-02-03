СМИ: США и Великобритания нанесли вторую за сутки серию ударов по Йемену

Под огнем оказался город Сана

ТАСС, 3 февраля. Вооруженные силы США и Великобритании нанесли вторую за сутки серию ударов по объектам хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

По его сведениям, массированным ударам подверглась Сана. Об интенсивной бомбардировке города и активности армейской авиации в воздушном пространстве над подконтрольной хуситам территории также сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Ранее хуситы сообщали о серии ударов США и Великобритании по йеменской провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Информация о возможных жертвах и пострадавших не приводится.