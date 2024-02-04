Нетаньяху заявил, что Израиль не готов на сделку с ХАМАС "любой ценой"

Премьер-министр отметил, что попытки освободить заложников продолжаются постоянно

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что Израиль не готов на "любую цену" для достижения сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС по освобождению заложников.

"Попытки освободить заложников продолжаются постоянно. Как я уже говорил, мы не пойдем на любую сделку [с ХАМАС] и на сделку любой ценой. Многие вещи, которые утверждаются в СМИ, к примеру, будто мы согласились на освобождение террористов [не соответствуют действительности]. Мы на это просто не согласимся", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания на заседании кабмина.

31 января Нетаньяху после встречи с представителями семей похищенных заявил, что работает над еще одним соглашением по освобождению заложников, но "не любой ценой", поскольку "есть красные линии", среди которых глава израильского кабмина назвал то, что Израиль "не завершит войну [в секторе Газа]", "не выведет ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) из сектора Газа" и "не освободит тысячи террористов [из израильских тюрем]".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.

28 января Agence France-Presse проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Телеканал NBC в свою очередь сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В тот же день канцелярия израильского премьера назвала встречу конструктивной, отметив, что "остаются значительные расхождения".