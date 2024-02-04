Трамп заявил, что никогда не связывался с Кеннеди-младшим по поводу вице-президентства

Экс-президент США добавил, что "не скоро" объявит, кто станет его потенциальным вице-президентом

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что его команда связывалась с Робертом Кеннеди - младшим и предлагала ему присоединиться к предвыборной кампании Трампа в качестве вице-президента.

Роберт Кеннеди - младший, который является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди и в настоящее время участвует в президентской гонке в качестве независимого кандидата, ранее заявлял, что команда Трампа предлагала ему рассмотреть возможность стать вице-президентом, однако он отказался.

"Это ложь. <...> Такого никогда не происходило", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

Политик добавил, что еще "не скоро" объявит, кто станет его потенциальным вице-президентом. "Есть много хороших людей, у меня много хороших идей", - отметил он.

По словам Трампа, его вице-президент должен обладать качествами, которые позволят ему стать "хорошим президентом" в случае необходимости. "Конечно же, об этом необходимо думать на случай чрезвычайных обстоятельств. Всякое может случиться", - объяснил экс-хозяин Белого дома.