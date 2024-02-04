Авиация коалиции США за сутки два раза нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что подобные действия создают опасные предпосылки инцидентов и происшествий

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-15 коалиции", - сказал он, отметив, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кроме того, в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ) в провинции Алеппо.