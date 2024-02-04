Фидан заявил, что США использовали С-400 для исключения Турции из программы F-35

Анкара в связи с этим понесла убытки, сообщил глава МИД Турции

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. США использовали покупку у России зенитных ракетных систем С-400 как предлог для исключения Турции из программы создания истребителя F-35. Из-за этого Анкара понесла убытки и были ослаблены ее операционные возможности. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

"Проблема с исключением из программы F-35 стала отражением нашей политики и стремлений улучшить наши возможности ПВО. Мы не смогли получить от партнеров по НАТО ожидаемую поддержку, и у нас появилось соглашение с Россией по С-400. Американцы в своем правовом поле использовали его в качестве предлога [для исключения Турции из программы F-35]", - сказал он.

Фидан отметил, что Турция "была не только заказчиком этих самолетов, но и одним из производителей" комплектующих для них. "Помимо финансовых потерь, мы теряем и в наших операционных возможностях. Сейчас мы работаем, чтобы устранить эти потери. Соответствующие ведомства нашей страны ведут активную работу по вопросу возмещения материального ущерба", - сообщил министр.

Говоря о перспективах укрепления системы ПВО страны, Фидан указал, что после соглашения по С-400 параллельно началось внедрение собственной системы ПВО, особенно доктрины эшелонированной ПВО малой, средней и большой дальности с использованием систем Hisar от компании Roketsan. "Будет ли в связи с этим продолжаться партнерство или другие виды договоренностей с западными странами по системам ПВО, я не знаю. Они (Запад - прим. ТАСС) должны подумать об этом сами. Наша национальная политика заключается в том, что мы должны обеспечивать противовоздушную оборону как за счет импорта, так и за счет внутреннего производства", - сказал Фидан.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что Вашингтон готов вернуть Анкару в программу по F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой С-400. Однако пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил в конце января, что вопрос о возвращении Турции в программу F-35 в настоящее время не является предметом обсуждений.