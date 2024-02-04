Мадуро заявил, что сроки президентских выборов будут определены в ближайшие три дня

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес отметил, что "все политические партии и группы избирателей подтвердили свое участие в великой национальной консультации в Федеральном законодательном дворце"

КАРАКАС, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сроки предстоящих в текущем году президентских выборов будут определены в первые три дня следующей недели.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы "Хорхе Родригес организовал проведение национального диалога в ближайший понедельник, вторник и среду, чтобы установить электоральную хронограмму и дату выборов в этом году", сообщил президент на митинге в центре Каракаса, который транслировали все венесуэльские телеканалы.

"В связи угрозами народу Венесуэлы и путаницей по вопросу, будем ли мы откладывать выборы <…>, мы созываем всех представителей венесуэльского общества и политические партии", - сообщил Родригес. Он отметил, что "все политические партии и группы избирателей подтвердили свое участие в великой национальной консультации в Федеральном законодательном дворце". "Мы созываем также трудящихся, крестьян, представителей всех секторов экономики страны, всех, кто хочет выразить все мнение <…>, чтобы представить предложения по электоральному календарю Национальному избирательному совету для проведения президентских выборов 2024 года", - указал председатель парламента.

"Организованный народ готов победить на предстоящих президентских выборах этого года, когда бы они ни состоялись, - подчеркнул Мадуро на митинге в День национального достоинства.