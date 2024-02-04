СМИ: командира проиранской группировки убили на востоке Ирака

Информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в местных службах безопасности передает, что убитый был известен как Абу Али аль-Кааби

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. Неизвестные убили полевого командира шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" в иракской провинции Майсан, расположенной на востоке страны. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в местных службах безопасности.

По его данным, убитый был известен как Абу Али аль-Кааби (настоящее имя - Наджи аль-Кааби). Неизвестные на мотоциклах открыли по нему огонь в одном из городов в центре провинции и скрылись. Власти Майсана начали расследование.

Информации о личностях и мотивах нападавших не приводится. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.