Евродепутат заявил, что украинцев на дорогих авто в Австрии сложно считать беженцами

При этом глава делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски подчеркнул, что "никто не имеет ничего против" прибытия в республику вынужденных переселенцев - "пожилых людей, женщин и больных"

ВЕНА, 5 февраля. /ТАСС/. Украинских беженцев, передвигающихся на территории Австрии на автомобилях стоимостью выше €250 тыс., сложно считать нуждающимися в защите. Об этом заявил газете Heute евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

"Мы все видим, как по Вене ездят Maybach, [Audi] Q7, Q8, Mercedes G-класса. Когда я вижу эти автомобили ценовой категории от €250 тыс., я думаю о том, что это не обычный человек, нуждающийся в защите", - отметил Вилимски, комментируя присутствие украинских беженцев в Австрии. При этом евродепутат подчеркнул, что "никто не имеет ничего против" прибытия в республику вынужденных переселенцев - "пожилых людей, женщин и больных".

Согласно данным социологического опроса от 31 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (ее поддерживают 27,3% опрошенных). Правящие Австрийская народная партия (22,3%) и "Зеленые" (8,5%) суммарно пользуются поддержкой 30,8% населения.