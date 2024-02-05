FT: Иран пользовался счетами в британских банках для обхода санкций США

По данным издания, банки Lloyds и Santander предоставляли счета иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Иранские власти тайно открывали счета для подставных компаний в британских банках Lloyds и Santander UK для обхода американских санкций. Об этом говорится в расследовании газеты The Financial Times (FT).

По данным издания, Lloyds и британское подразделение испанского банка Santander предоставляли счета подставным фирмам, зарегистрированным в Соединенном Королевстве, но в действительности принадлежащим иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company (PCC). Ранее власти США обвиняли PCC в сборе миллионов долларов для сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

PCC и ее дочерняя компания в Великобритании PCC UK находятся под американскими рестрикциями с ноября 2018 года. Согласно FT, PCC UK все это время продолжала работать из офиса в центре Лондона, используя сложную сеть подставных организаций в королевстве и других странах, в том числе в Китае и Турции. Одна из таких компаний Pisco UK была зарегистрирована в графстве Суррей к югу от британской столицы и имела бизнес-счет в Santander UK.

FT напомнила, что в 2019 году Управление по контролю за иностранными активами Минфина США назначило штраф в размере более $1 млрд банкам Standard Chartered и UniCredit за нарушение антииранских санкций.