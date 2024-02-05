Yomiuri: сеть японской дипломатической переписки взломали китайские хакеры

Речь идет о переписке между японским посольством в Пекине и МИД Японии

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Сети обмена конфиденциальной дипломатической информацией МИД Японии были взломаны в 2020 году в результате атаки, предположительно, китайских хакеров, что привело к утечке данных. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Речь идет главным образом о дипломатической переписке между японским посольством в Пекине и МИД Японии. Масштабы утечки конфиденциальной информации, а также ее конкретное содержание до конца не определены. Не исключается, что в переписке могли содержаться секретные данные, полученные японскими дипломатами от иностранных правительств. Такая информация обычно передается через международные сети IPVPN с использованием специального шифрования.

По сведениям Yomiuri, летом 2020 года, когда премьер-министром Японии был Синдзо Абэ, США предупредили японскую сторону по дипломатическим каналам о слежке Китая за японскими посольствами. После этого Японию посетил директор американского Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне.

США тогда выразили обеспокоенность в связи с утечкой конфиденциальных данных из японской дипломатической переписки. Американская сторона также предложила меры по улучшению безопасности сетей передачи дипломатической и другой информации. В результате некоторые японские ведомства, включая министерство обороны, МИД, Национальное полицейское управление, приняли дополнительные меры по противодействию кибератакам.

Примерно в то же время осенью 2020 года, по данным газеты The Washington Post, хакеры из Китая получили доступ к японским сетям связи военного назначения. Министерство обороны Японии, комментируя содержание той статьи, отмечало, что не фиксировало утечек конфиденциальной информации из сетей связи.