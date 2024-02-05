Конгрессмен: Палата представителей США не проголосует по документу о допфинансировании

Стив Скэлис считает, что законопроект в случаепринятия позволит принимать до 5 тыс. нелегальных мигрантов в день и даст автоматическое разрешение на работу всем получившим убежище

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Представленный Сенатом Конгресса США законопроект о выделении дополнительного финансирования на оказание помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей не будет вынесен на голосование в Палате представителей. С таким утверждением выступил лидер республиканского большинства в нижней палате Конгресса Стив Скэлис.

"Я буду предельно ясным: законопроект Сената по границе не будет вынесен на голосование в Палате представителей, - написал он на странице в X (ранее Twitter). - Вот что не говорят вам те, кто продвигает эту "сделку": она позволяет принимать до 5 тыс. нелегальных мигрантов в день и дает автоматическое разрешение на работу всем получившим убежище - еще больший магнит для нелегальной миграции".

Сенат США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) ранее назвал предложение Сената "заведомо непроходным".