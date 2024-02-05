Президент Сальвадора лидирует на выборах главы государства с 83% голосов

За Найиба Букеле отдано 1 295 888 голосов, за его ближайшего соперника бывшего депутата Мануэля Флореса - 110 244

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Сальвадора Найиб Букеле лидирует на выборах главы государства по итогам подсчета 31,5% бюллетеней. Он набирает 83% голосов избирателей, следует из данных, опубликованных на портале Верховного избирательного трибунала центральноамериканской республики.

За Букеле было отдано 1 295 888 голосов, за его ближайшего соперника бывшего депутата Мануэля Флореса - 110 244. Всего было учтено 1,56 млн голосов.

Ранее Букеле заявил, что выиграл прошедшие в воскресенье выборы президента, набрав более чем 85% голосов, а его партия "Новые идеи" по результатам парламентских выборов получил 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее (однопалатный парламент). На сайте Верховного избирательного трибунала результаты парламентских выборов пока не опубликованы.