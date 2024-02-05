В результате нападения боевиков в Пакистане погибли не менее 10 полицейских

По данным агентства Reuters, шесть человек получили ранения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Как передает агентство Reuters, шесть человек пострадали. Начальник полиции провинции сообщил AFP, что более 30 боевиков совершили атаку с трех направлений, перестрелка продолжалась на протяжении 2,5 часов.

В Пакистане участились случаи насилия в связи с растущим напряжением в обществе перед назначенными на 8 февраля выборами в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и в провинциальные законодательные институты.