Замглавы МО Польши призвал не нервничать из-за сообщения о военных мероприятиях на востоке

Как заявил Цезары Томчик, республика находится в безопасности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезары Томчик призвал сограждан не беспокоиться из-за распространенного его ведомством 4 февраля навигационного предупреждения о возможных незапланированных военных мероприятиях в восточной части воздушного пространства страны.

"Я хотел бы [вас] успокоить. Такие сообщения появляются, когда существует увеличенное число полетов военной авиации, - сказал Томчик в эфире телеканала Polsat. - И если речь идет о том коммюнике, можно сказать, что Польша находится в безопасности".

Оперативное командование Вооруженных сил Польши 4 февраля распространило навигационное предупреждение для пилотов гражданских воздушных судов, находящихся в пограничных районах с Россией, Украиной и Белоруссией, о возможной "угрозе с восточной границы". В сообщении говорилось о возможных "незапланированных военных мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности государства".

К тексту документа была прикреплена фотография, на которой указаны районы действия предупреждения. Это территории, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной.