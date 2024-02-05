Эксперт: интервью Карлсона с Путиным сломало бы мифы демократов перед выборами в США

По словам председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, демократам есть, чего опасаться, ведь если интервью состоится, то оно "будет иметь определенный резонанс в американской среде"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Возможное интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону могло бы разоблачить накануне президентской гонки в США насаждаемые демократами мифы, в частности, нарратив о враждебной агрессии Москвы. Это стало бы заметным ударом по демократической партии и ее позициям перед выборами, поделился мнением в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Информация о приезде Карлсона в конце прошлой недели появилась в Telegram-каналах. В общении с российской прессой Карлсон оставил без прямого ответа вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером. В то же время в палате представителей Конгресса высказались, что демократы в США и подконтрольные им средства массовой информации "бьются в судорогах" уже от одной такой возможности. По словам Быстрицкого, демократам действительно есть, чего опасаться, ведь если интервью состоится, то оно "будет иметь определенный резонанс в американской среде".

"Такер Карлсон пользуется поддержкой, он очень популярен, его собственный Telegram-канал имеет колоссальную аудиторию. Вдобавок к этому, его поддерживают республиканцы, и демократы опасаются, что это будет удар по их репутации, ведь многие мифы, которые раздувает и на которые опирается правящая сейчас демократическая администрация, а также ее крайне негативный настрой по отношению к России могут быть разоблачены", - подчеркнул аналитик. Он указал, что в первую очередь под ударом такого интервью оказался бы активно насаждаемый демократами "миф о враждебной агрессии" Москвы и в весьма неподходящий момент.

"Дело в том, что демократы находятся не на подъеме. Там сложная ситуация. И внешняя политика - одно из мест, где демократы уязвимы. Широкая непредвзятая картина, предложенная американскому обществу, может нанести существенный ущерб репутации внешней политики демократической администрации, а это может повлиять в некотором роде на ход предвыборной кампании, - пояснил аналитик. - Потому что есть люди, которые твердо на стороне демократов, есть люди, которые твердо на стороне республиканцев, но есть люди, которые тем не менее колеблются и будут принимать решение в зависимости от той информации, которую они получат, от тех знаний, которые они приобретут за время голосования".

О перспективах интервью

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремлю пока нечего сообщить о возможности интервью президента Путина Карлсону, но если такие планы будут реализовываться, Кремль проинформирует.

С представителями западной прессы Путин не общался уже более двух лет. Последнее такое интервью он дал в октябре 2021 года ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл на ногах по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".