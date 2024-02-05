СМИ: США оказывают давление на Украину, добиваясь смещения Залужного

Как отметила газета Le Temps, главнокомандующий ВСУ "олицетворяет непримиримость", считая, что "украинская армия должна бороться за возвращение Донбасса"

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /ТАСС/. США оказывают давление на Киев, добиваясь отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которому вменяют в вину многочисленные ошибки, приведшие к нынешнему катастрофическому положению для украинской армии. Об этом сообщила газета Le Temps, ссылаясь на сотрудника Министерства обороны Украины, говорившего на условиях анонимности.

"Анонимный источник в Минобороны подтверждает, что Пентагон оказывал давление", - пишет издание. "Я собственными ушами слышал от высокопоставленных американских офицеров, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что это было даже препятствием для того, чтобы Украина продолжала получать военную помощь США", - приводятся слова источника.

Как подчеркнула газета, этот неназванный сотрудник Минообороны, участвовавший в многочисленных встречах с военными на международном уровне, в том числе с американскими, "разоблачил преувеличенно положительный образ Валерия Залужного". Он отметил, что главнокомандующий ВСУ "совершил много ошибок, которые привели к нынешней катастрофе", и, в частности, "не запросил необходимое оборудование, недостаточно предусмотрел сопротивление россиян". По его словам, "в любой другой стране подобные нарушения без колебаний наказывались бы увольнением".

Как отмечается в статье, Залужный "олицетворяет непримиримость", считая, что "украинская армия должна бороться за возвращение Донбасса". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, как утверждает Le Temps, якобы "дал понять, что он мог бы пойти на компромисс, несмотря на заявленное им ранее желание "вернуть все территории". Газета указывает при этом на "гипотетическую перспективу будущих переговоров" о мирном регулировании.

Провал ВСУ

Издание обращает внимание также на тот факт, что "контрнаступление [ВСУ] прошлой весной провалилось, и теперь инициатива принадлежит россиянам". По ее словами "кризис в верхах государства приобретает с каждым днем все большее значение и начинает оказывать косвенное влияние" на ход боевых действий. "То, что было всего лишь раздором, превратилось во внутреннюю войну, которая вносит раскол во все украинское общество", - констатировала Le Temps.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку, но тот отказался. Теперь Зеленский может отправить его в отставку указом. Эту главнокомандующего ВСУинформацию со ссылкой на свои источники подтвердили несколько зарубежных СМИ. Отставку Залужного украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями главнокомандующего.