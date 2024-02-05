В Верховной раде зарегистрировали альтернативный законопроект о мобилизации

Депутат Алексей Гончаренко предложил ввести демобилизацию по прошествии 18 месяцев службы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в украинском парламенте зарегистрирован альтернативный законопроект о мобилизации, предусматривающий, в частности, послабления в ограничении прав уклонистов, а именно введение штрафов вместо блокировки банковских счетов.

"Зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Убираю нормы об ограничении прав на использование счетов, управление автомобилем, [пользование банковскими] карточками через решение суда. <…> Предлагаю штрафовать", - написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, депутат в своей версии законопроекта расширил норму, предлагающую ставить на воинский учет и призывать по мобилизации ранее судимых, добавив в их перечень вышедших на свободу по амнистии. В основной версии законопроекта предполагается воинский учет и мобилизация лиц, освободившихся после отбывания наказания за нетяжкие преступления и приговоренных к условному сроку.

Гончаренко также предлагает ввести демобилизацию из рядов вооруженных сил по прошествии 18 месяцев службы, данная норма касается как заключивших контракт, так и призванных по мобилизации.

Ситуация вокруг мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. При этом сотрудники военкоматов устраивают охоту на мобилизованных, угрожая им оружием и применяя силу.

Несколько дней назад кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Помимо этого, руководителей клиник обяжут в трехдневный срок сообщать о поступлении в стационар мужчин 18-25 лет. Второе высшее образование уже не будет являться основанием для отсрочки.