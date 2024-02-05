Болгария и Румыния назвали приоритетом полноценное участие в Шенгене

Президент Болгарии Румен Радев и глава МИД Румынии Луминица Одобеску также обсудили реализацию некоторых совместных проектов

СОФИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Приоритетом в сотрудничестве между Болгарии и Румынии является полноценное участие в Шенгенской зоне при отсутствии контроля на сухопутных границах. Об этом сообщает пресс-служба президента Болгарии по итогам переговоров Румена Радева и министра иностранных дел Румынии Луминицы Одобеску, которая находится в Софии с официальным визитом.

"Болгария и Румыния выполнили все технические условия для присоединения к Шенгену, именно поэтому нам необходимы конкретные гарантии и ясные сроки открытия сухопутных границ. Это должно произойти максимально быстро. Общие и скоординированные усилия по этому вопросу должны быть приоритетом для наших государств", - говорится в сообщении.

Радев и Одобеску обсудили реализацию некоторых совместных проектов - строительство нового моста через Дунай, паромной переправы, улучшение условий судоходства по Дунаю и другие темы. "Румыния является одним из ведущих торговых партнеров Болгарии в ЕС, активная работа по развитию нашей инфраструктуры будет отвечать не только интересам граждан наших стран, но и Европы", - подчеркнул болгарский президент.

Ранее Одобеску встретилась с вице-премьером и министром иностранных дел Марией Габриэль, обсуждались вопросы взаимных интересов, в том числе вопросы безопасности в Черном море. Была подчеркнута необходимость расширения присутствия НАТО на восточном фланге и сотрудничества с Турцией по проведению совместной операции в Черной море в связи с минной угрозой.

Габриэль на брифинге отметила, что визит главы МИД Румынии в Болгарию является первым подобным событием за последние 10 лет, подчеркнув, что в основе отношений между странами лежат "сотрудничество, связанность и безопасность". "Для нашей страны Румыния является стратегическим партнером. На протяжении многих лет наши страны разделяют не только общие цели, но и совместные успехи, что делает сотрудничество еще более значимым не только для двух стран, но и всего региона, ЕС и НАТО", - сказала она.