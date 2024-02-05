Премьер Бангладеш отдала приказ силовикам сохранять спокойствие на фоне боев в Мьянме

Министр юстиции страны Анисул Хук отметил, что республика внимательно наблюдает за ситуацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина отдала приказ вооруженным силам и пограничной службе страны сохранять спокойствие на фоне боев, которые идут в граничащем со страной регионе Мьянмы. Об этом сообщил парламентариям министр юстиции Анисул Хук.

"Премьер-министр приказала нашим вооруженным силам, военизированным формированиям и пограничным патрулям сохранять спокойствие", - сказал он. "Бангладеш внимательно наблюдает за ситуацией, и в связи с этим будут предприняты меры в соответствии с указаниями премьер-министра", - добавил министр.

В Мьянме активно действуют этнические вооруженные группировки, которые вступают в столкновения с военными. Армия этой страны сместила гражданское правительство 1 февраля 2021 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.

На фоне столкновений, которые происходят в приграничном с Бангладеш регионе, власти в Дакке приняли решение направить туда больше силовиков для контроля ситуации. Как сообщили местные пограничники, в понедельник 106 сотрудников пограничной службы Мьянмы перешли на сторону Бангладеш. Некоторые из них были ранены. Им оказали помощь, но собираются отправить назад.

Звуки боев слышны в округе Бандарбам в юго-восточной части Бангладеш. В понедельник на территорию страны из Мьянмы залетели минометные снаряды. Погибли два человека, пострадал ребенок. Из-за происходящего местные власти решили временно закрыть несколько школ.