МИД Сербии заявил о передаче в СБ ООН запроса о проведении срочного заседания по Косову

Решение приняли из-за общей ситуации в Косово и Метохии, террора над сербами, попыток отмены динара, отметил министр иностранных дел республики Ивица Дачич

БЕЛГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Сербия официально подала запрос в Совбез ООН о проведении срочного заседания из-за ситуации в Косово и Метохии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ивица Дачич.

"Запрос был подан из-за общей ситуации в Косово и Метохии, террора над сербами, попыток отмены динара и всего, что представляет нарушение Резолюции 1244 [СБ ООН] и всех других международных документов, касающихся южной сербской провинции", - приводятся слова Дачича в заявлении, опубликованном правительством Сербии. Глава МИД уточнил, что "в обосновании запроса на проведение экстренного заседания указана полная хронология и описание текущей ситуации на Косово и Метохии".

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что рассчитывает на проведение срочного заседания Совбеза ООН в ближайшее время из-за очередных провокаций со стороны косовских властей. Сербский лидер отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти, добавив, что содержание послания является "самым длинным и самым тяжелым" из тех, которые приходилось подписывать на посту главы государства.

Ранее в пятницу силовики непризнанного Косова заняли несколько сербских органов самоуправления и учреждений на территории края. Вооруженные люди в рамках своих действий провели обыски некоторых объектов и приостановили их работу. Вучич в этой связи в очередной раз указал на то, что Приштина проводит политику этнических чисток и создает для сербского населения невозможные для жизни условия.

1 февраля сербский лидер принял посла РФ Александра Боцан-Харченко на фоне вступления в силу решения Приштины о начале с 1 февраля "переходного периода" на территории непризнанного Косова, которое заключается в отказе от использования сербского динара и переходе на евро. Накануне глава государства также принял послов США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, по итогам переговоров с которыми Вучич отказался от выхода к прессе и воздержался от каких-либо комментариев. 29 января Вучич по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком заявил о том, что обратился к Евросоюзу с призывом принять меры по отношению к косовским властям для предотвращения дальнейших провокаций со стороны Приштины.