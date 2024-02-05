В Минобороны Греции объявили о выделении средств на создание "противодронного купола"

Глава Минобороны Никос Дендиас заявил, что выделение средств предусмотрено в рамках программы модернизации греческих ВС до 2030 года, известной как "Повестка-2030"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Министерства обороны Греции Никос Дендиас заявил об ассигнованиях на создание системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) в интересах национальных Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Министр объявил об этом 26 января, во время выступления на церемонии смены командования 4-го корпуса Сухопутных войск Греции. Дендиас отметил, что выделение средств на создание "противодронного купола" предусмотрено в рамках программы модернизации греческих ВС до 2030 года, известной как "Повестка-2030" (2030 Agenda).

По словам министра, такая система позволит войскам страны "действовать беспрепятственно в условиях угроз, исходящих от дронов". Намерение ведомства состоит в том, чтобы "в сложной современной оперативной обстановке" ВС страны были обеспечены прикрытием передовой системы противодействия БЛА, добавил Дендиас.

Минобороны республики не сообщило дополнительных подробностей о создании "противодронного купола".

Комментируя обстоятельства своего заявления, министр сделал отсылку к девизу 20-й бронетанковой дивизии 4-го корпуса - "В тени". Эта фраза приписывается спартанскому военачальнику Диенекесу. Накануне сражения при Фермопилах Диенекесу рассказали, что персидских лучников так много, что выпущенные ими стрелы затмевают солнце. Военачальник ответил на это: "Хорошо. Значит будем сражаться в тени".

Церемония, на которой Дендиас официально объявил о создании купола, проходила в военном лагере 4-го корпуса в Ксанти на северо-востоке страны, в 110 км от границы с Турцией.

Турецкая угроза

В июне 2022-го местная газета Real первой сообщила о проведенной Генеральным штабом ВС Греции "по ускоренной процедуре" и "в режиме секретности" закупке средств для системы противодействия БЛА. При этом источники газеты не указали какие именно средства были приобретены. Эту новость не прокомментировали и официальные представители греческого правительства.

Согласно информации издания, это стало ответной мерой Афин на нарушение воздушного пространства страны над Эгейским морем средневысотными беспилотниками ANKA Военно-воздушных сил (ВВС) Турции в первой половине 2022 года.

"В течение нескольких недель" греческими ВС были развернуты средства противодействия БЛА, покрывшие пространство над акваторией Эгейского моря и участка в восточной части Средиземноморья, то есть район полетной информации (РПИ) Греции.

По сведениям телеканала CNN - Greece, запущенные с турецких баз у побережья Малой Азии дроны выполняли разведывательные полеты в целях подтверждения данных о расположении и сбора информации о передвижениях ВС балканской республики. Применение БЛА для разведывательных полетов над греческими островами в Эгейском море было обусловлено тем, что турецкие ВВС столкнулись с проблемами использования в этих задачах своей истребительной авиации.

Без особых материальных затрат Анкара испытывала реакцию ВС соседней страны практически ежедневно, в том числе в ночное время. Таким способом турецкая сторона также пыталась измотать летчиков и экипажи греческих ВВС, вынужденных ежедневно поднимать в воздух истребители для распознавания и перехвата дронов. Подобные инциденты создавали проблемы не только для противовоздушной обороны (ПВО) республики, но и для сообщения гражданской авиации.

В свою очередь профессор Академии Генштаба Греции Теодорос Лиолиос, комментируя в интервью местному телеканалу ERT news объявление о создании "противодронного купола", отметил, что помимо этих планов, ВС республики следует начать производство дронов-камикадзе.

По словам Лиолиоса, их применение для защиты от угроз со стороны турецких БЛА "более дешево по сравнению с полетами истребителей". "ВС Греции могут принять на вооружение дроны-камикадзе, с операторами в каждом подразделении, - сказал эксперт. - Даже на военных кораблях, с которых они могут быть использованы в случае возникновения опасности".

Национальный приоритет

По данным портала Enikos, объявленное Дендиасом создание "противодронного купола" относится к главным приоритетам действующего правительства страны и подразумевает полное развертывание двухкомпонентной системы противодействия БЛА в Эгейском море.

Первый компонент системы включает средства активного сдерживания, предназначенные для кинетического поражения БЛА. Второй - это средства постановки радиоэлектронных помех. Сообщается, что компоненты будут работать совместно, с возможностью выбора предпочтительного средства противодействия в конкретной ситуации или же одновременного применения их обоих против цели.

По сведениям портала, "купол" представляет собой "новейшую" систему обнаружения, сопровождения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия "любым беспилотным воздушным угрозам". Она предполагает ячеистую структуру со множеством подразделений, распределенных по греческим Эгейским островам.

Радиолокационные станции "противодронного купола" установлены в наиболее важных для ПВО районах и объединены в единую сеть датчиков. Такая взаимосвязанная система способна отслеживать уже взлетевшие БЛА, которые могут войти в пределы греческой РПИ.

Средства РЭБ системы описаны Enikos как "гигантский" постановщик помех, способный в диапазоне подавляемых радиочастот "ослепить" оператора БЛА или лишить его контроля за управлением дроном.

По данным CNN - Greece, компонент РЭБ "купола" нацелен на создание помех системам связи и сигнала GPS беспилотников. Это должно нарушить план полета дрона по заранее программируемому до взлета маршруту или даже после изменений в нем во время полета и в результате дезориентировать аппарат. Под воздействием таких помех БЛА будет деактивирован и либо приземлится, либо вернется в точку запуска.

Активация греческой системы противодействия БЛА направлена не только на борьбу с разведывательными дронами, но и на предотвращение вторжения в воздушное пространство республики над Эгейским морем турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Для БЛА такого типа привычна работа в зоне боевых действий, в которой отсутствуют регулярные войска и многоуровневая система ПВО, отметили в Enikos. Высокопоставленные источники в греческих ВС сказали CNN - Greece, что пока Анкара не приобретет новые истребители, БЛА будут основным средством проведения разведывательных операций турецких ВС в пространстве над Эгейским морем.

Израильские технологии

В июле 2022-го, через месяц после появления информации о "секретной" закупке греческим Генштабом системы противодействия БЛА, местная газета Kathimerini сообщила некоторые подробности о развертываемом "куполе".

По данным издания, греческие ВС прибегли к использованию израильских технологий, а развернутая система имеет характеристики, "аналогичные" системе ПВО Drone Dome производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems.

Согласно информации о последней известной модификации Drone Dome из открытых источников, она способна обнаруживать цели на расстоянии свыше 50 км. На это же расстояние рассчитана максимальная дальность постановки радиопомех израильской системы.

В газете указали, что Drone Dome была адаптирована к конкретным потребностям греческих военных и географическим особенностям страны - ее приграничные территории в Эгейском море представлены архипелагами и отдельными островами со сложным рельефом местности.

Что касается "новейшей" системы ПВО Афин, о которой объявил министр обороны республики, то в CNN - Greece отметили, что "система полностью была разработана и усовершенствована в сотрудничестве с Израилем". На телеканале также сообщили, что она "уже развернута и находится на завершающем этапе испытаний".

По информации Enikos, средство активного сдерживания, один из компонентов "противодронного купола" - это зенитный ракетный комплекс малой дальности, "эквивалентный по своим тактико-техническим характеристикам" системе ПВО Iron Dome израильской Rafael Advanced Defense Systems.

Размеры зоны поражения Iron Dome, согласно данным из открытых источников: дальняя граница - около 40 км, верхняя граница - до 10 км. Система вооружена зенитными управляемыми ракетами Tamir, также разработанными компанией-производителем Iron Dome и Drone Dome.