Власти Палестины отвергли намерение Израиля перенести КПП "Рафах" в другое место

Премьер-министр непризнанного государства Мухаммед Штайе подчеркнул, что работа контрольно-пропускного пункта является палестино-египетским делом

РАБАТ, 5 февраля. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе отверг намерение Израиля перенести контрольно-пропускной пункт "Рафах" в другое место.

"Израиль пытается перенести КПП "Рафах" в другое место. Но мы говорим, что КПП "Рафах" является воротами на палестино-египетскую границу, и это палестино-египетский вопрос", - цитирует Штайе информационное агентство WAFA.

Штайе напомнил о соглашении от 2005 года об управлении КПП "Рафах". "Это останется палестино-египетским делом, и мы вновь откроем этот КПП, если Израиль его закроет", - подчеркнул премьер.

После обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года через КПП "Рафах" доставляется гуманитарная помощь населению сектора Газа.