В Сирии беспилотник-камикадзе упал рядом с базой ВС США

Пункт дислокации американских войск находится на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке республики

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Беспилотник-камикадзе упал рядом с базой ВС США, расположенной на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, "вчера, 4 февраля, один беспилотник-камикадзе упал в нескольких километрах" от места дислокации американских войск.

При этом пресс-секретарь сообщил, что ему неизвестно о том, были ли американцы на базе бойцов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), которая подверглась атаке. Обе базы находятся в нескольких километрах друг от друга. В результате нападения были убиты шесть бойцов СДС.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций на территории республик, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.