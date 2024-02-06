СМИ: министр юстиции Словении подала в отставку

Словенское агентство печати передает, что в последнее время Доминика Шварц оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны

ЛЮБЛЯНА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку. Об этом сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, в последнее время Шварц оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны. За последние несколько дней министр неоднократно подчеркивала, что она берет на себя ответственность, но при этом настаивает на сохранении своей должности по крайней мере до выяснения обстоятельств сделки, в ходе которой, по ее словам, была обманута.

Как указывает агентство, во время последней встречи с премьер-министром республики Робертом Голобом в понедельник политик сообщила ему о своей отставке. При этом министр останется на своем посту до тех пор, пока "ситуация не прояснится, на что потребуется предположительно две-три недели".

29 января ведущая оппозиционная в республике Словенская демократическая партия передала в парламент страны письменный запрос в отношении министра юстиции. В документе представители партии обвинили Шварц в ответственности за предполагаемые нарушения при покупке помещений для судов и в растратах в процессе реализации проекта цифровизации в сфере нотариальных услуг.