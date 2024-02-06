Глава Минобороны Румынии опроверг слухи о введении в стране обязательной военной службы

Анджел Тылвэр подчеркнул, что резерв военнослужащих республики будет обеспечен за счет добровольцев

БУХАРЕСТ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что введение обязательной военной службы в стране исключено, вопреки циркулирующим слухам, а необходимый стране резерв военнослужащих будет обеспечен за счет добровольцев.

"Обязательная воинская служба исключена, по крайней мере, пока я министр, - сказал он в интервью телеканалу Euronews. - В настоящее время об этом нет никаких разговоров".

Тылвэр, однако, отметил, что "в министерстве существует озабоченность" в связи с добровольной воинской службой, которая обеспечивает резерв армии. Он сообщил, что "готовится законопроект, который предусматривает военные сборы продолжительностью несколько месяцев с получением премии по завершении этой подготовки, предназначенной для возрастной категории 18-35 лет".

По словам министра, в прошлом году армию покинули 7 тыс. военных в результате как увольнений с военной службы, так и выходов на пенсию. "Румынская армия прежде составляла более 320 тыс. человек, теперь насчитывает около 75-80 тыс. человек, - сообщил Тылвэр. - С количественной точки зрения армия сократилась, а операционные потребности <...> вызваны ситуацией, которой в Европе не было уже очень давно".

"Румынии не угрожает война, не угрожает опасность подвергнуться нападению, - подчеркнул глава военного ведомства. - Но всегда существует необходимость освежить [армию], иметь людей в распоряжении в определенной ситуации".

Начальник Штаба обороны генерал Влад Георгицэ ранее заявил, что в Румынии готовится введение добровольной военной службы для мужчин в возрасте 18-35 лет. Он подчеркнул, что стране необходима "политика подготовки населения". Румыния отказалась от призыва на обязательную военную службу в 2007 году.