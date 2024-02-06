Президентские выборы в Сенегале перенесены на 15 декабря 2024 года

Парламент государства принял решение несмотря на попытку представителей оппозиции блокировать дебаты

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Парламент Сенегала одобрил в понедельник законопроект о переносе президентских выборов на 15 декабря 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение было принято несмотря на попытку представителей оппозиции блокировать дебаты.

3 февраля в телеобращении к нации президент Сенегала Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". В ответ оппозиция обвинила главу государства в "конституционном перевороте" и призвала к акциям протеста. Первая из них состоялась 4 февраля в столице страны Дакаре. Демонстрация была разогнана силовиками, произведены аресты. В понедельник состоялся митинг оппозиции перед зданием парламента. Он также был разогнан жандармерией.