Маск считает, что администрация Байдена стелет красную ковровую дорожку для мигрантов

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена вместо того чтобы осуществлять охрану границ страны, "стелет красную ковровую дорожку" для нелегальных мигрантов. Такое мнение выразил предприниматель Илон Маск.

"Вместо того чтобы охранять границы, действующая администрация и многие штаты расстилают красную ковровую дорожку [нелегальным мигрантам]", - написал он в понедельник на своей странице в X.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет, наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. В качестве одной из мер по борьбе с наплывом мигрантов Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

Очередное обострение отношений Техаса с федеральными властями началось в конце прошлого года, когда власти штата приняли закон SB4 по борьбе с нелегальной миграцией, который, в частности, позволяет местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям принимать решения об их депортации из США. В начале января этого года Национальная гвардия взяла под свой контроль участок границы в районе населенного пункта Игл-Пасс. В свою очередь 22 января Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов, что дает право пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы, в ответ на это Эбботт обвинил Байдена и его администрацию в невыполнении обязательств по миграционному законодательству, указав, что за три года пребывания действующего американского лидера в страну попали более 6 млн нелегальных мигрантов. Позднее губернаторы-республиканцы более чем двух десятков штатов присоединились к Эбботту и обвинили нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией, некоторые из них заявили о готовности отправить бойцов Национальной гвардии своих штатов для помощи Техасу в охране границы.