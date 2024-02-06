В Казахстане протестировали беспилотники собственного производства

Разработчикам дронов дали рекомендации по доработке представленных моделей

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд Вооруженных сил Казахстана представителями местных предприятий, прошли на базе воинской части Сил воздушной обороны республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"Вся летательная техника оснащена современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места, поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что беспилотники создали местные предприятия, причем за короткое время. "Отечественные компании-производители постарались учесть все требования и запросы военных. Принятие на вооружение беспилотников отечественного производства позволит существенно экономить бюджетные средства, оперативно решать вопросы их последующего обслуживания и модернизации", - подчеркнули в пресс-службе.

После завершения испытаний члены комиссии дали разработчикам беспилотников рекомендации по доработке представленных моделей.