СМИ: офицеров ВС Судана задержали по обвинению в попытке совершения госпереворота

По информации "Ас-Судани", среди подозреваемых - командир мобильного резерва и начальник технического отдела противовоздушной обороны

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Несколько офицеров ВС Судана из военного округа Вади-Сейидна в городе Омдурман арестованы по обвинению в попытке совершения государственного переворота. Об этом сообщила газета "Ас-Судани" со ссылкой на источники.

По его информации, армейская разведка выявила признаки подготовки госпреворота и провела кампанию по задержанию, в том числе в оперативном отделе штаба ВС Судана в Омдурмане. В частности среди подозреваемых - командир мобильного резерва и начальник технического отдела противовоздушной обороны.

Со своей стороны телеканал Al Hadath со ссылкой на источники передает, что офицеры были задержаны в связи с нарушением военных приказов, а не по обвинению в подготовке переворота.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля прошлого года между двумя структурами начались столкновения, которые продолжаются в разных частях страны по сегодняшний день.