В армии Судана опровергли информацию о готовившемся госперевороте

Источники в ВС Судана сообщили, что "распространяемая информация о перевороте является попыткой создать помехи продвижению армии"

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель ВС Судана опроверг информацию о том, что несколько офицеров готовились организовать государственный переворот в стране. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По его данным, заявления о "планировании госпереворота недостоверны".

Источники в ВС Судана в комментарии телеканалу Al-Hadath также сообщили, что "распространяемая информация о перевороте является попыткой создать помехи продвижению армии".

Ранее во вторник газета Al-Sudani со ссылкой на источники информировала, что несколько офицеров ВС Судана из военного округа Вади-Сейидна в городе Омдурман задержаны по обвинению в попытке совершения государственного переворота.