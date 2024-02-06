Посол Белоруссии в РФ анонсировал скорое решение вопроса единых списков экстремистов

Дмитрий Крутой отметил, что идея создания единых списков неоднократно обсуждалась на уровне министров внутренних дел двух стран

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в ближайшее время решат вопрос создания единых списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом заявил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

"Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено", - приводит его слова БелТА.

Дипломат отметил, что идея создания единых списков неоднократно обсуждалась на уровне министров внутренних дел двух стран.

"У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот - которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот", - сказал он.