МИД Ливана выразил протест послу Британии в связи с визитом Кэмерона в Бейрут

Причиной протеста стало то, что глава МИД Соединенного Королевства во время поездки не посетил дипведомство Ливана

БЕЙРУТ, 6 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалла Бу Хабиб вызвал во внешнеполитическое ведомство посла Великобритании в Бейруте Хэмиша Коуэлла. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, дипломату была вручена нота протеста в связи с последним визитом главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в ливанскую столицу.

Как уточняется, причиной протеста стало то, что министр во время своей поездки не посетил дипведомство Ливана.

Кэмерон побывал в Бейруте с однодневным официальным визитом 1 февраля в рамках своего турне по странам Ближнего Востока. Он встретился с назначенным премьер-министром Ливана Наджибом Микати, а также председателем Палаты депутатов Набихом Берри.