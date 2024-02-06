В Белоруссии заявили, что порядок применения оружия военными существенно не изменился

В западных СМИ и на некоторых интернет-ресурсах ранее появились сообщения о том, что изменения в устава якобы дают военнослужащим право применять оружие и спецсредства против граждан без последующей ответственности

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Корректировки, внесенные в общевоинские уставы Вооруженных сил Белоруссии, не подразумевают существенных изменений в вопросах применения оружия военнослужащими. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления идеологической работы Минобороны республики полковник Алексей Тицкий.

Ранее в западных СМИ и на некоторых интернет-ресурсах появились сообщения о том, что изменения в уставах, предусмотренные указом президента Белоруссии Александра Лукашенко от 1 февраля, якобы дают военнослужащим право применять оружие и спецсредства против граждан без последующей ответственности.

"Ряд псевдоэкспертов попытались выдернуть отдельные фразы из измененных статей общевоинских уставов и интерпретировать их в своем ключе. Стоит отметить, что внесенные изменения не претерпели существенных изменений. В частности, требования статьи 11 Устава внутренней службы, касающиеся применения оружия военнослужащими, не стали более жесткими по отношению к нарушителям закона", - приводит слова Тицкого пресс-служба белорусского Минобороны.

Полковник пояснил, что в соответствии с обновленным уставом "военнослужащий может применить оружие, как и ранее, только после четко выраженного и очевидного предупреждения о намерении его применить, с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований". "Вместе с тем осталась норма, в соответствии с которой военнослужащий имеет право применить физическую силу или оружие без предупреждения в случае, когда промедление создает непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия", - указал Тицкий.

"В случае наступления последствий в результате применения оружия или физической силы незамедлительно уведомляется соответствующий надзорный орган для дачи правовой оценки", - подчеркнул он.

С учетом требований времени

Замначальника управления отметил, что изменения также коснулись порядка несения службы суточным нарядом по воинской части. "Так, с целью исключения вноса на территорию воинских частей запрещенных предметов, материальных средств и недопущения хищения материальных средств дежурная служба будет наделена полномочиями на осуществление личного досмотра прибывающих или убывающих лиц, осмотра находящихся при них вещей и транспортных средств", - сказал он.

"Уточнение положений общевоинских уставов осуществляется с учетом требований времени, новых условий обстановки, оказывающих влияние на воинскую службу. В частности, с 2001 года соответствующие изменения в общевоинские уставы вносились уже 11 раз", - указал полковник.