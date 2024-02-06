Посол Украины в Молдавии подтвердил вооруженный инцидент на границе с Приднестровьем

По словам Марко Шевченко, приднестровцы попытались незаконно пересечь границу и открыли огонь по украинским пограничникам

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко подтвердил, что на приднестровском участке украинско-молдавской границы в начале января произошел вооруженный инцидент, в ходе которого один житель непризнанного Приднестровья погиб, другой был ранен.

"В начале января произошел инцидент, когда двое приднестровцев, один - пограничник из министерства госбезопасности, другой - говорил, что он гражданский, но я предполагаю, что он не гражданский, а просто одет в гражданскую одежду, пересекли украинскую границу, чтобы что-то обсудить с украинским пограничником. Их ждали украинские правоохранительные органы, потому что эти двое приднестровцев, по имеющейся информации, занимались незаконным трафиком", - рассказал Шевченко в интервью молдавскому блогеру Николаю Кику.

По его утверждению, приднестровцы попытались незаконно пересечь границу и открыли огонь по украинским пограничникам.

"Один из них достал пистолет и начал стрелять в сторону украинских пограничников, которые открыли ответный огонь. Один из приднестровцев был убит, еще один ранен, и сейчас он находится в больнице", - пояснил посол.

Шевченко отказался комментировать заявление властей Приднестровья, которые сообщили о готовящихся провокациях на границе. Однако напомнил, что в Киеве "считают Приднестровье "потенциальной угрозой" для своей национальной безопасности из-за находящихся там российских военных". "Я не хочу комментировать позицию Тирасполя, я знаю точно, что украинские правоохранительные органы действовали на нашей территории, и их реакция была жесткой, потому что был нарушен закон в отношении пересечения границы и незаконного трафика", - пояснил посол.

Ранее МГБ Приднестровья сообщило, что 7 января на границе с Украиной "произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на украинскую территорию".