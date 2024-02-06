Явка на досрочном голосовании во втором туре выборов президента Финляндии составила 43,3%

Минюст республики сообщил, что 45,7% из проголосовавших, или 1,95 млн человек, отдали свой голос в Финляндии, 5% - за рубежом

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей на досрочном голосовании во втором туре президентских выборов в Финляндии, по предварительным данным, составила 43,3%. Об этом сообщил Минюст республики.

По его сведениям, 45,7% из проголосовавших, или 1,95 млн человек, отдали свой голос в Финляндии, 5% - за рубежом.

Досрочное голосование проводилось с 31 января по 6 февраля. Принять в нем участие имели право 4,54 млн человек.

Основной день выборов назначен на 11 февраля. Во втором туре принимают участие бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД, депутат Пекка Хаависто. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.