На карнавале в Рио-де-Жанейро впервые применят технологию распознавания лиц

На период проведения праздника полиция привлечет к патрулированию дополнительно 12 тыс. человек личного состава, сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 февраля. /ТАСС/. Силы правопорядка Рио-де-Жанейро впервые применят на карнавале биометрические камеры распознавания лиц для обеспечения безопасности участников праздника. Об этом сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру.

"Цифровые технологии, которые позволяют выявлять скрывающихся от правосудия лиц, впервые в истории мероприятия будут широко применяться на Самбодроме, где пройдут основные мероприятия карнавала, а также вдоль пляжей, на станциях метро и пригородных поездов", - заявил чиновник в ходе пресс-конференции, которую транслировало местное телевидение.

Также на период проведения праздника полиция привлечет к патрулированию дополнительно 12 тыс. человек личного состава, отметил губернатор.

Карнавал в Рио-де-Жанейро пройдет с 9 по 14 февраля. В этот период в городе ожидают более 5 млн туристов. Власти рассчитывают привлечь в экономику 4,5 млрд бразильских реалов или чуть менее миллиарда долларов.