Канада ввела санкции против лидера ХАМАС в секторе Газа

В списке под первым номером значится лидер радикального палестинского движения в анклаве Яхья Синвар

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционные списки 11 человек, связанных с радикальным палестинским движением ХАМАС, в том числе лидера организации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.

"Канада вводит санкции против 11 человек в ответ на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также в связи с угрозой, которую ХАМАС и связанные с ним структуры представляют для региональной безопасности", - сказано в документе.

В частности, в списке под первым номером значится лидер радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар. Санкции введены также в отношении одного представителя террористической группировки "Исламский джихад".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.