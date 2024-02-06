Байден заявил, что будет настаивать на ответственности Трампа за кризис на границе США

По словам президента США, бывшему американскому лидеру нужен "политический вопрос", чтобы вести предвыборную борьбу против него

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании будет настаивать на том, что его предшественник Дональд Трамп несет ответственность за кризис на южной границе страны. Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая в Белом доме перед журналистами.

"Я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить [рассмотрение] этого законопроекта, потому что он не заинтересован в решении проблемы на границе. Ему нужен политический вопрос, чтобы вести предвыборную борьбу против меня", - заявил Байден, отметив, что необходимо "решение, которое положило бы конец пустой политической риторике".

"Так что республиканцам следует решить, кому они служат - Дональду Трампу или народу США. Хотят ли они решить проблемы или превращать их в оружие ради [достижения] политических целей", - продолжил американский лидер, призвав Конгресс одобрить предложенный Сенатом законопроект о выделении дополнительного финансирования, в котором объединены средства на поддержку Украины и Израиля, а также на ужесточение пограничного контроля.

При этом, по словам Байдена, в случае, если законопроект не будет одобрен, "народ США узнает, что причиной провала" послужило то, что республиканцы высказались против него "из-за страха перед Дональдом Трампом". "Изо дня я день в период до ноября (когда в США пройдут президентские выборы - прим. ТАСС) американцы будут узнавать о том, что единственная причина отсутствия безопасности на границе - это Дональд Трамп и его MAGA-друзья (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года - прим. ТАСС)", - отметил Байден.

Запрос и дебаты

Американское правительство направило почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.