Переговоры о назначении нового министра юстиции Словении начнутся после 11 февраля

Доминика Шварц сообщила премьер-министру республики Роберту Голобу о своей отставке 5 февраля

ЛЮБЛЯНА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб начнет переговоры о назначении нового министра юстиции после 11 февраля. Об этом сообщило Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на офис главы кабмина.

По данным STA, после получения в понедельник письменного заявления об отставке руководителя министерства юстиции Доминики Шварц-Пипан глава правительства должен уведомить об этом Государственное собрание (нижнюю палату парламента) не позднее чем в течение семи дней. После ознакомления депутатов с заявлением министра полномочия последнего прекращаются.

6 февраля министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку. По данным агентства, в последнее время Шварц оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны. За последние несколько дней министр неоднократно подчеркивала, что она берет на себя ответственность, но при этом настаивает на сохранении своей должности по крайней мере до выяснения обстоятельств сделки, в ходе которой, по ее словам, она была обманута.

Как указывает STA, во время последней встречи с Голобом 5 февраля политик сообщила ему о своей отставке. При этом министр останется на своем посту до тех пор, пока "ситуация не прояснится, на что потребуется, предположительно, 2-3 недели".

29 января ведущая оппозиционная в республике Словенская демократическая партия (СДП) передала в парламент страны письменный запрос в отношении министра юстиции. В документе представители партии обвинили Шварц в ответственности за предполагаемые нарушения при покупке помещений для судов и в растратах в процессе реализации проекта цифровизации в сфере нотариальных услуг.