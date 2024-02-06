Куба продолжит оказывать посредничество в мирном урегулировании в Колумбии

Министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Кубы продолжат посредническую работу в мирном диалоге между властями Колумбии и повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) и после пролонгации соглашения о продлении режима прекращения огня, которая была согласована в Гаване. Об этом заявил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

"Мы приветствуем продление режима прекращения огня, а также другие соглашения, подтверждающие путь к миру. Куба продолжит свои солидарные с народом Колумбии действия во имя мира", - написал глава ведомства в X (ранее Twitter). Ранее представители властей Колумбии и АНО подписали соглашение о продлении режима прекращения огня на полгода.

АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне 2023 года была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года до 29 января 2024 года, а затем она была продлена до 5 февраля 2024 года.