Правительство Чили объявило траур в связи с гибелью экс-президента

Военные обнаружили тело Себастьяна Пиньеры, сообщила министр внутренних дел республики Каролина Тоа

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Чили подтвердило гибель бывшего президента страны Себастьяна Пиньеры и объявило национальный траур. Об этом сообщила министр внутренних дел республики Каролина Тоа.

"Президент Габриэль Борич дал указание провести государственные похороны и объявить национальный траур", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала 24 Horas.

Тоа подтвердила, что Пиньера был в вертолете, который упал в озеро. Всего на борту находились четыре человека. Погиб только экс-президент. "Военные смогли добраться до место крушения и найти тело экс-президента", - сообщила Тоа.

Пиньера занимал пост президента дважды - с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.