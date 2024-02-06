Экс-президент Панамы обвинил главу государства в подготовке покушения

Как утверждает Рикардо Мартинелли, Лаурентино Кортисо хотел помешать его участию в предстоящих выборах

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли подал заявление о возбуждении уголовного дела против действующего главы государства Лаурентино Кортисо. Как сообщает панамское издание La Verdad, Мартинелли обвиняет Кортисо в подготовке покушения на него.

Отмечается, что Мартинелли, который также является кандидатом на предстоящих 5 мая выборах главы государства, подал заявление на рассмотрение Национальной Ассамблеи (однопалатный парламент) Панамы. Политик утверждает, что через "близкого к действующему президенту человека получил информацию о том, что на его жизнь и личную неприкосновенность планировалось совершить нападение" с целью воспрепятствовать его участию в голосовании.

Обвинения в подготовке покушения Мартинелли выдвинул также против вице-президента Панамы Хосе Габриэля Каррисо.

На прошлой неделе Верховный суд Панамы вновь отказался отменять приговор против Мартинелли, обвиняемого в отмывании денег, после того, как политик вновь обжаловал решение отправить его в тюрьму на 128 месяцев.

Дело, по которому признан виновным Мартинелли, связано с покупкой издательского дома EPASA. По мнению стороны обвинения, средства на его приобретение были получены незаконным путем.

Мартинелли был президентом Панамы с 2009 по 2014 год. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика. Экс-президент обвинялся в политическом шпионаже, растрате бюджетных средств и нелегальной торговле панамскими визами. В июне 2017 года Мартинелли был задержан в Майами (штат Флорида), а затем депортирован в Панаму в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.