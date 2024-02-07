ХАМАС потребовало международных гарантий соблюдения Израилем положений обсуждаемой сделки

Член политбюро движения Гази Хамад пояснил, что доверие к еврейскому государству "находится на уровне ниже нуля"

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС требует международных гарантий соблюдения Израилем положений обсуждаемой новой сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и паузе в боевых действиях. Об этом заявил член политбюро движения Гази Хамад в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"Что касается гарантий, будь то в вопросе [прекращения] агрессии против Газы, соблюдения [обсуждаемого] соглашения, то, я полагаю, нужны гарантии со стороны международных и региональных игроков. <...> В вопросе [освобождения содержащихся в израильских тюрьмах палестинских] заключенных [в обмен на заложников] мы также считаем, что должны быть юридические формулы, которые позволят [освобожденным палестинцам] избежать повторного ареста", - отметил Хамад. Он добавил, что в качестве гарантов будущей сделки ХАМАС готово видеть "максимально возможное число стран", включая "Египет, Катар, ОАЭ, Турцию", и даже международные организации, в первую очередь ООН.

Это требование Хамад объяснил тем, что доверие ХАМАС к Израилю "находится на уровне ниже нуля".

Ранее глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе объявил о получении Катаром ответа от ХАМАС относительно рамочного соглашения с Израилем. Со своей стороны Блинкен пояснил, что администрация США изучает ответ ХАМАС и считает сделку возможной. ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту ответа на проект соглашения.

Попытки урегулирования

28 января Agence France-Presse информировало о состоявшейся в Париже встрече директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе.