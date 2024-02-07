ХАМАС добивается обмена заложников на максимально возможное число заключенных палестинцев

По словам члена политбюро движения Гази Хамада, Израиль пытается "снизить цену" за освобождение своих граждан

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС добивается освобождения максимально возможного числа палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках обсуждаемой сделки с Израилем. Об этом заявил член политбюро движения Гази Хамад в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"Мы упорно нацелены на освобождение из израильских тюрем максимально возможного числа палестинских заключенных", - подчеркнул Хамад. Он добавил, что особое внимание ХАМАС уделяет палестинцам, приговоренным к длительным срокам тюремного заключения, а также всем тем, кто был арестован после событий 7 октября 2023 года.

Хамад пояснил, что израильская сторона предпринимает попытки "снизить цену" за освобождение находящихся в заложниках израильтян, однако ХАМАС настаивает на своей позиции. Он выразил надежду на то, что движению удастся добиться свободы для "всех палестинцев во всех тюрьмах".

Ранее глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе объявил о получении Катаром ответа от ХАМАС относительно рамочного соглашения с Израилем. Со своей стороны Блинкен пояснил, что администрация США изучает ответ ХАМАС и считает сделку возможной. ХАМАС подтвердило передачу Катару и Египту ответа на проект соглашения.

Попытки урегулирования

28 января Agence France-Presse информировало о состоявшейся в Париже встрече директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе.